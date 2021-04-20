Шойгу обвинил Украину в дестабилизации ситуации в Донбассе
Военно-политическое руководство Украины сохраняет деструктивный курс, который дестабилизирует ситуацию в Донбассе. При этом страны НАТО пытаются нарастить военное присутствие у южных и западных границ России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря», — сказал глава ведомства на заседании его коллегии.
Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.
В Кремле отметили, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.