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Песков опроверг информацию об извинениях Путина перед Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин в прямом смысле не извинялся перед своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за то, что обсуждал ситуацию в республике с президентом США Джо Байденом — это была фигура речи, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как правило, конечно, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без какого-то информирования этих лидеров — это то, что не совсем принято в международной практике. Поэтому, действительно, Путин, когда говорил — но это, скорее, фигура речи, которая затрагивает это, поэтому это не стоит воспринимать как извинения. Это все-таки фигура речи», — приводит слова Пескова корреспондент «Ведомостей».

Он пояснил, что Путин счел необходимым проинформировать Лукашенко, что затрагивал тему Белоруссии в разговоре с американским коллегой. Подобное поведение Песков назвал «политдипломатической корректностью».

Вчера Лукашенко заявил, что Путин позвонил ему и принес извинения за то, что «без разрешения» обсуждал Белоруссию с Байденом.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал». Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена», — цитирует Лукашенко «Белта».

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля по инициативе американской стороны. В ходе него президент США выразил заинтересованность в налаживании предсказуемого взаимодействия по ряду острых проблем, также главы государств обсудили ситуацию на Украине, сообщил Кремль. Кроме того, Байден предложил Путину встретиться лично. 25 мая Кремль подтвердил, что встреча состоится 16 июня в Женеве.

Ранее по теме: Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных