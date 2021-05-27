Песков опроверг информацию об извинениях Путина перед Лукашенко

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал». Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена», — цитирует Лукашенко «Белта».