Песков опроверг информацию об извинениях Путина перед Лукашенко
Президент России Владимир Путин в прямом смысле не извинялся перед своим белорусским коллегой Александром Лукашенко за то, что обсуждал ситуацию в республике с президентом США Джо Байденом — это была фигура речи, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Как правило, конечно, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без какого-то информирования этих лидеров — это то, что не совсем принято в международной практике. Поэтому, действительно, Путин, когда говорил — но это, скорее, фигура речи, которая затрагивает это, поэтому это не стоит воспринимать как извинения. Это все-таки фигура речи», — приводит слова Пескова корреспондент «Ведомостей».
Он пояснил, что Путин счел необходимым проинформировать Лукашенко, что затрагивал тему Белоруссии в разговоре с американским коллегой. Подобное поведение Песков назвал «политдипломатической корректностью».
Вчера Лукашенко заявил, что Путин позвонил ему и принес извинения за то, что «без разрешения» обсуждал Белоруссию с Байденом.
«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал». Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть будет знать, где она расположена», — цитирует Лукашенко «Белта».
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 13 апреля по инициативе американской стороны. В ходе него президент США выразил заинтересованность в налаживании предсказуемого взаимодействия по ряду острых проблем, также главы государств обсудили ситуацию на Украине, сообщил Кремль. Кроме того, Байден предложил Путину встретиться лично. 25 мая Кремль подтвердил, что встреча состоится 16 июня в Женеве.