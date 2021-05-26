Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (Джен, пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.