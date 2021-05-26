Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Минск, чтобы обсудить проблемы республики, передает «БелТА».
«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (Джен, пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
Ранее Псаки сообщила, что Байден намерен обсудить с Путиным, в том числе, ситуацию в Белоруссии. Лидеры встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений и проблематика стратегической стабильности. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.
Этому предшествовало интервью американского лидера телеканалу ABC, в ходе которого он заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. Журналист Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».