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Лукашенко пригласил Путина и Байдена в Минск

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Минск, чтобы обсудить проблемы республики, передает «БелТА»

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (Джен, пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Ранее Псаки сообщила, что Байден намерен обсудить с Путиным, в том числе, ситуацию в Белоруссии. Лидеры встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений и проблематика стратегической стабильности. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.

Этому предшествовало интервью американского лидера телеканалу ABC, в ходе которого он заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. Журналист Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». 

Ранее по теме: Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных