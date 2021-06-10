В МИД заявили о неизменности позиции России по «Северному потоку – 2»
Россия не изменит свою позицию по «Северному потоку – 2» из-за заявлений США о возмещении Украине возможных транзитных потерь после запуска проекта, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Германия обсуждают, что нужно сделать для возмещения возможных транзитных потерь Украины из-за газопровода, который построен в обход нее.
«Они (США. – Ведомости) глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток — 2" будет построен!» — заявил Рябков. По его словам, США «слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре».
Ранее в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину. Он рассказал, что в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать через Украину до 40 млрд куб. м газа. По словам президента, в лучшие годы через Украину проходило до 200 млрд куб. м газа.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является козырем России против Украины. В интервью французской газете Le Figaro президент сказал, что расценивает строительство газопровода как энергетическую войну, в которой Украина проиграет в случае завершения строительства.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.