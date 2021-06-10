В МИД заявили о неизменности позиции России по «Северному потоку – 2»

«Они (США. – Ведомости) глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток — 2" будет построен!» — заявил Рябков. По его словам, США «слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре».