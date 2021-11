Главы МИД стран НАТО обсудили возможные санкции против РФ

Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писала, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.