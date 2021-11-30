Главы МИД стран НАТО обсудили возможные санкции против РФ
Министры иностранных дел стран — членов НАТО в ходе встречи в Риге обсудили возможные экономические санкции и политические меры против России в случае ее «агрессии на Украине», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.
«Мы обсудили санкции, политические меры, и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран альянса.
При этом, по словам генсека альянса, страны блока договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины.
«Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине», — сказал он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.
Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писала, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.