Bloomberg рассказал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Лавров и Блинкен поспорили 1 декабря, за день до официальной встречи, которая продолжалась 40 минут. Ранее в российском МИДе сообщили ее подробности. Стороны обсудили международную повестку дня и актуальные вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном. Игнорирование законных озабоченностей России, а также «втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО» в непосредственной близости от российских границ будут иметь «самые серьезные последствия» и вынудят Москву предпринимать ответные меры, отмечалось в сообщении.