Bloomberg рассказал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорили на встрече в Стокгольме в присутствии членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Дипломаты горячо обсуждали Украину и события 2014 г.
Во время неформального ужина Лавров заявил, что события на Украине в 2014 г. являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также утверждал, что НАТО и Евросоюз «подавляют инакомыслие и угрожают России», отметили источники.
Блинкен в ответ напомнил, что лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, тогда погибли 100 человек. После этих событий Янукович исчез и оказался в России.
В статье упоминается реакция на этот спор официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как Кулеба с Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала она в Facebook.
Лавров и Блинкен поспорили 1 декабря, за день до официальной встречи, которая продолжалась 40 минут. Ранее в российском МИДе сообщили ее подробности. Стороны обсудили международную повестку дня и актуальные вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном. Игнорирование законных озабоченностей России, а также «втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО» в непосредственной близости от российских границ будут иметь «самые серьезные последствия» и вынудят Москву предпринимать ответные меры, отмечалось в сообщении.
«Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование», — добавили в ведомстве.
7 декабря по видеосвязи также состоится встреча президентов России и США.
В администрации Джо Байдена отмечают, что тот намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной, передавал Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Помощник Путина Юрий Ушаков в свою очередь говорил, что президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.
Также Путин предложил провести переговоры о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории. Ранее он называл размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине «красной линией», Байден позже заявил, что не признает «ничьи красные линии».