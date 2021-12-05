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Bloomberg рассказал о споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорили на встрече в Стокгольме в присутствии членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Дипломаты горячо обсуждали Украину и события 2014 г. 

Во время неформального ужина Лавров заявил, что события на Украине в 2014 г. являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также утверждал, что НАТО и Евросоюз «подавляют инакомыслие и угрожают России», отметили источники.

Блинкен в ответ напомнил, что лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, тогда погибли 100 человек. После этих событий Янукович исчез и оказался в России.

В статье упоминается реакция на этот спор официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. 

«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как Кулеба с Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что  многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала она в Facebook.

Ранее по теме: Байден пообещал разработать меры для защиты Украины в случае конфликта с Россией

Лавров и Блинкен поспорили 1 декабря, за день до официальной встречи, которая продолжалась 40 минут. Ранее в российском МИДе сообщили ее подробности. Стороны обсудили международную повестку дня и актуальные вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном. Игнорирование законных озабоченностей России, а также «втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО» в непосредственной близости от российских границ будут иметь «самые серьезные последствия» и вынудят Москву предпринимать ответные меры, отмечалось в сообщении.

«Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование», — добавили в ведомстве.

7 декабря по видеосвязи также состоится встреча президентов России и США. 

В администрации Джо Байдена отмечают, что тот намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной, передавал Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Помощник Путина Юрий Ушаков в свою очередь говорил, что президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.

Также Путин предложил провести переговоры о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории. Ранее он называл размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине «красной линией», Байден позже заявил, что не признает «ничьи красные линии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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