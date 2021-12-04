Путин и Байден проведут разговор по видеосвязи 7 декабря
Встреча президентов России и США по видеосвязи запланирована на вечер вторника, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, главы государств сами определят, сколько продлится общение. Точное время начала переговоров он не назвал.
В администрации президента США Джо Байдена отмечают, что тот намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной, передает также Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее о том, что разговор состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря, говорил помощник Путина Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, лидеры России и США в ходе беседы обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.
Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.