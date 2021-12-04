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Политика

Путин и Байден проведут разговор по видеосвязи 7 декабря

Ведомости

Встреча президентов России и США по видеосвязи запланирована на вечер вторника, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, главы государств сами определят, сколько продлится общение. Точное время начала переговоров он не назвал.  

В администрации президента США Джо Байдена отмечают, что тот намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины и заявить об обеспокоенности военной активностью России около границ с Украиной, передает также Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее о том, что разговор состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря, говорил помощник Путина Юрий Ушаков. 

По словам Ушакова, лидеры России и США в ходе беседы обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.

Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных