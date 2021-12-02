В МИДе рассказали подробно о встрече Лаврова и Блинкена

«С российской стороны было акцентировано стремление к налаживанию серьезного, комплексного диалога в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Джо Байдена, достигнутыми в ходе июньского саммита в Женеве, на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов», — говорится в сообщении МИДа.