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В МИДе рассказали подробно о встрече Лаврова и Блинкена

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал долгосрочных гарантий безопасности на западной границе РФ, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили международную повестку дня и актуальные вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном.

«С российской стороны было акцентировано стремление к налаживанию серьезного, комплексного диалога в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Джо Байдена, достигнутыми в ходе июньского саммита в Женеве, на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов», — говорится в сообщении МИДа.

Игнорирование законных озабоченностей России, а также «втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО» в непосредственной близости от российских границ будут иметь «самые серьезные последствия» и вынудят Москву предпринимать ответные меры.

«Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили внутриукраинский конфликт и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

«Затрагивались вопросы функционирования диппредставительств России и США. Условлено продолжить экспертную работу в этом направлении с учетом, в частности, предлагаемых МИД России мер, которые предусматривают возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе и возвращение конфискованной американскими властями российской дипсобственности», — резюмировали в МИДе.

Встреча Лаврова и Блинкена состоялась 2 декабря в Стокгольме в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Ранее по теме: Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме продолжалась 40 минут

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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