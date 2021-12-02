В МИДе рассказали подробно о встрече Лаврова и Блинкена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал долгосрочных гарантий безопасности на западной границе РФ, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны обсудили международную повестку дня и актуальные вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном.
«С российской стороны было акцентировано стремление к налаживанию серьезного, комплексного диалога в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Джо Байдена, достигнутыми в ходе июньского саммита в Женеве, на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов», — говорится в сообщении МИДа.
Игнорирование законных озабоченностей России, а также «втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО» в непосредственной близости от российских границ будут иметь «самые серьезные последствия» и вынудят Москву предпринимать ответные меры.
«Альтернативой этому, как подчеркнул Сергей Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование», — добавили в ведомстве.
Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили внутриукраинский конфликт и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
«Затрагивались вопросы функционирования диппредставительств России и США. Условлено продолжить экспертную работу в этом направлении с учетом, в частности, предлагаемых МИД России мер, которые предусматривают возобновление полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе и возвращение конфискованной американскими властями российской дипсобственности», — резюмировали в МИДе.
Встреча Лаврова и Блинкена состоялась 2 декабря в Стокгольме в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.