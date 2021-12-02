Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме продолжалась 40 минут
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ, сообщили «РИА Новости». Встреча длилась 40 минут.
В начале встречи Лавров и Блинкен произнесли вступительное слово, после чего продолжили переговоры в закрытом формате. Агентство отметило, что Лавров несколько раз назвал Энтони Блинкена коротким именем — «Тони».
Встреча Лаврова и Блинкена 2 декабря стала второй за этот год. Впервые они встретились на полях министерской встречи Арктического совета. Тогда переговоры продолжались около двух часов.
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще один контакт президентов.