Лавров предупредил о возвращении «сценария военного противостояния» в Европу

«Военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного «двойного решения» НАТО», — сказал он.