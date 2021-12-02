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Лавров предупредил о возвращении «сценария военного противостояния» в Европу

Ведомости

«Кошмарный» сценарий военного противостояния возвращается в Европу на фоне скорого появления там американских ракет средней дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава ведомства подчеркнул, что «архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается».

«Военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного «двойного решения» НАТО», — сказал он.

Европа же молчит, добавил Лавров. Кроме того, по его словам, сейчас идет «военная накачка Украины», что провоцирует Киев саботировать минские договоренности и подпитывает его иллюзию о силовом решении конфликта.

Вчера президент России Владимир Путин предложил начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Москва будет обсуждать это с Вашингтоном и его союзниками, настаивая на выработке «конкретных договоренностей» по данному вопросу, рассказал он. В частности, Россия хочет исключить размещение несущих угрозу систем оружия вблизи своей границы.

До этого, в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», Путин заявил, что размещение системы противоракетной обороны с возможностью замены ракет на ударные системы в Польше и Румынии создает угрозу для страны. В ответ российская сторона начала разработку гиперзвукового оружия, подчеркнул он.

Ранее по теме: Путин предложил начать переговоры по нерасширению НАТО на восток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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