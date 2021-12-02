Лавров предупредил о возвращении «сценария военного противостояния» в Европу
«Кошмарный» сценарий военного противостояния возвращается в Европу на фоне скорого появления там американских ракет средней дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Глава ведомства подчеркнул, что «архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается».
«Военную инфраструктуру альянса безответственно приближают к российским границам, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного «двойного решения» НАТО», — сказал он.
Европа же молчит, добавил Лавров. Кроме того, по его словам, сейчас идет «военная накачка Украины», что провоцирует Киев саботировать минские договоренности и подпитывает его иллюзию о силовом решении конфликта.
Вчера президент России Владимир Путин предложил начать переговоры по нерасширению НАТО на восток. Москва будет обсуждать это с Вашингтоном и его союзниками, настаивая на выработке «конкретных договоренностей» по данному вопросу, рассказал он. В частности, Россия хочет исключить размещение несущих угрозу систем оружия вблизи своей границы.
До этого, в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», Путин заявил, что размещение системы противоракетной обороны с возможностью замены ракет на ударные системы в Польше и Румынии создает угрозу для страны. В ответ российская сторона начала разработку гиперзвукового оружия, подчеркнул он.