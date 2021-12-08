Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиады в Китае

Ранее на этой неделе США объявили, что не отправят на Олимпиаду официальную или дипломатическую делегацию. Пекин назвал этот шаг «политическим фарсом» и обвинил Вашингтон в попытке спровоцировать конфронтацию. В Международном олимпийском комитете заявили, что уважительно относятся к решению администрации Джо Байдена, и объяснили, что присутствие или отсутствие официальных лиц и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны.