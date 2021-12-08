Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиады в Китае
Австралия присоединится к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил в среду, 8 декабря, премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Официальные лица Австралии не посетят Олимпиаду, которая пройдет в китайской столице с 4 по 20 февраля. При этом решение не распространится на спортсменов: они по-прежнему смогут участвовать в соревнованиях.
Моррисон мотивировал бойкот «нарушениями прав человека» в западной провинции страны, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, как утверждают западные страны, китайские власти преследуют мусульманское уйгурское меньшинство. Он добавил, что на решение не отправлять официальных представителей Канберры на Игры стала торговая война между двумя странами, начатая после прошлогоднего призыва Моррисона инициировать международное расследование причин происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда Китай — крупнейший партнер Австралии с точки зрения экспорта — повысил ввозные пошлины на австралийское вино и ячмень, а также прекратил закупать местный уголь.
«[Мы] очень рады поговорить с китайским правительством об этих проблемах, и с нашей стороны для этого не было препятствий, но китайское правительство постоянно не принимало эти возможности, чтобы мы могли обсудить эти вопросы», — приводит слова Моррисона газета The Sydney Morning Herald.
Китайское посольство в ответ заявило, что бойкот Игр «противоречит публично заявленным ожиданиям в отношении улучшения китайско-австралийских отношений». «Успех Австралии на зимних Олимпийских играх в Пекине зависит от выступлений австралийских спортсменов, а не от присутствия австралийских официальных лиц и политической позиции некоторых австралийских политиков», — заявили в дипмиссии, добавив, что вина за ухудшение двухсторонних отношений лежит на плечах Австралии.
Ранее на этой неделе США объявили, что не отправят на Олимпиаду официальную или дипломатическую делегацию. Пекин назвал этот шаг «политическим фарсом» и обвинил Вашингтон в попытке спровоцировать конфронтацию. В Международном олимпийском комитете заявили, что уважительно относятся к решению администрации Джо Байдена, и объяснили, что присутствие или отсутствие официальных лиц и дипломатов на Играх — личное дело каждой страны.