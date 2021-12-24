МИД связал с политическими целями заявления Киева о продлении транзита газа
Киев преследует лишь политические цели, когда поднимает вопрос о продлении транзита газа через Украину за три года до истечения соответствующего договора, заявил директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук.
«Нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», — сказал он «РИА Новостям».
По словам представителя ведомства, переговоры по вопросу продления транзита российского газа через Украину можно начать только после формирования четкого понимания о том, кто и в каких объемах будет закупать его. Сама тема транспортировки, по словам Полищука, в этой случае является вторичной.
Действующий контракт о транзите российского газа через Украину в ежегодном объеме примерно в 40 млрд куб. м. заканчивается в 2024 г. В рамках этого соглашения, которое было заключено в 2019 г., за транзит Украина получит более $7 млрд. При этом 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет вести переговоры с Киевом о продлении транзита газа через после 2024 г., только когда у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.
10 декабря руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил прекращение Россией транзита газа через Украину этой зимой. Он назвал данный вопрос политическим. При этом в Киеве неоднократно высказывались о готовности продления контракта после 2024 г.