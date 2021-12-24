МИД связал с политическими целями заявления Киева о продлении транзита газа

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину в ежегодном объеме примерно в 40 млрд куб. м. заканчивается в 2024 г. В рамках этого соглашения, которое было заключено в 2019 г., за транзит Украина получит более $7 млрд. При этом 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет вести переговоры с Киевом о продлении транзита газа через после 2024 г., только когда у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.