Мажилис Казахстана одобрил лишение Назарбаева статуса пожизненного главы Совбеза
Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила поправки в несколько конституционных законов, отменяющие пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщил 19 января депутат Канат Нуров.
«Прежде всего необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в этом историческом решении мажилиса», — написал Нуров на своей странице в Facebook. Теперь поправки должна одобрить верхняя палата.
Назарбаев был назначен на должности пожизненного главы Совбеза и АНК в 2019 г., после того как покинул пост главы государства. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев, который 5 января на фоне массовых протестов и беспорядков в стране сменил первого президента во главе Совбеза.
С начала года свои должности потеряли уже несколько родственников Назарбаева, включая его племянника Самата Амиша (он был первым заместителем главы Комитета нацбезопасности). Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которых казахстанские СМИ называют зятьями экс-президента, были уволены с руководящих постов в нефтегазовых госкомпаниях «Казтрансойл» и Qazaqgaz соответственно. Третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Нурсултан Назарбаев стал первым президентом Казахстана, он пробыл на этой должности почти 30 лет. После того как он сложил свои полномочия в марте 2019-го, ему был присвоен статус почетного сенатора парламента и пожизненного председателя правящей партии «Нур Отан». Последний пост он обещал передать Токаеву в ноябре прошлого года.
Газета The Guardian ранее сообщала со ссылкой на собственные источники, что причиной недавних беспорядков в Казахстане мог быть конфликт элит, а Назарбаев якобы ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении власти и активов в стране. Сам Назарбаев в своем обращении, опубликованном 18 января, назвал «беспочвенными» слухи о противостоянии в высших эшелонах власти. По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и вскоре будет избран председателем «Нур Отан».