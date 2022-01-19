Газета
Политика

Мажилис Казахстана одобрил лишение Назарбаева статуса пожизненного главы Совбеза

Ведомости

Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила поправки в несколько конституционных законов, отменяющие пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщил 19 января депутат Канат Нуров.

«Прежде всего необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в этом историческом решении мажилиса», — написал Нуров на своей странице в Facebook. Теперь поправки должна одобрить верхняя палата.

Назарбаев был назначен на должности пожизненного главы Совбеза и АНК в 2019 г., после того как покинул пост главы государства. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев, который 5 января на фоне массовых протестов и беспорядков в стране сменил первого президента во главе Совбеза.

С начала года свои должности потеряли уже несколько родственников Назарбаева, включая его племянника Самата Амиша (он был первым заместителем главы Комитета нацбезопасности). Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которых казахстанские СМИ называют зятьями экс-президента, были уволены с руководящих постов в нефтегазовых госкомпаниях «Казтрансойл» и Qazaqgaz соответственно. Третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Нурсултан Назарбаев стал первым президентом Казахстана, он пробыл на этой должности почти 30 лет. После того как он сложил свои полномочия в марте 2019-го, ему был присвоен статус почетного сенатора парламента и пожизненного председателя правящей партии «Нур Отан». Последний пост он обещал передать Токаеву в ноябре прошлого года.

Газета The Guardian ранее сообщала со ссылкой на собственные источники, что причиной недавних беспорядков в Казахстане мог быть конфликт элит, а Назарбаев якобы ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении власти и активов в стране. Сам Назарбаев в своем обращении, опубликованном 18 января, назвал «беспочвенными» слухи о противостоянии в высших эшелонах власти.  По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти и вскоре будет избран председателем «Нур Отан».

Ранее по теме: Назарбаев лично поставил точку в своей эпохе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных