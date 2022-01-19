Мажилис Казахстана одобрил лишение Назарбаева статуса пожизненного главы Совбеза

«Прежде всего необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в этом историческом решении мажилиса», — написал Нуров на своей странице в Facebook. Теперь поправки должна одобрить верхняя палата.