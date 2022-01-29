Белый дом: санкции США против России коснутся промышленности

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.