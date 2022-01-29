Белый дом: санкции США против России коснутся промышленности
Антироссийские санкции, которые США и их союзники намерены ввести в случае агрессии против Украины, будут направлены на снижение промышленного потенциала России и нанесение ущерба экономике, но не против граждан страны. Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл, передает Reuters.
«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — сказал Харрелл.
Эти меры должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов», «спровоцировать отток капитала, инфляцию» и разорение банков, отметил член СНБ. Введение экспортных ограничений приведут к ослаблению российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считают в Белом доме. По мнению Харрелла, Евросоюз примет аналогичные меры.
Представитель СНБ не назвал конкретные отрасли, которых коснутся секторальные ограничения, но чиновники Белого дома упоминали авиацию, флот, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону, отмечает агентство.
В январе CNN сообщал, что в Вашингтоне обсуждается возможность введения санкций против российских коммерческих банков и энергетического сектора, осложнение доступа к рынкам капитала, отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение экспорта в страну. Речь идет о запрете на ввоз в России смартфонов, а также ключевых авиационных и автомобильных запчастей, говорил один из чиновников.
Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США сейчас не рассматривают введение в отношении России санкций на экспорт нефти и газа или отключение страны от международной банковской системы SWIFT.
Президент США Джо Байден также допустил введение персональных санкций против Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Потенциальное введение санкций в отношении главы государства не будет болезненным для него: российским чиновникам запрещено иметь имущество за рубежом, а зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.