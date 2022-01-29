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Белый дом: санкции США против России коснутся промышленности

Ведомости

Антироссийские санкции, которые США и их союзники намерены ввести в случае агрессии против Украины, будут направлены на снижение промышленного потенциала России и нанесение ущерба экономике, но не против граждан страны. Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл, передает Reuters.

«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — сказал Харрелл.

Эти меры должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов», «спровоцировать отток капитала, инфляцию» и разорение банков, отметил член СНБ. Введение экспортных ограничений приведут к ослаблению российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считают в Белом доме. По мнению Харрелла, Евросоюз примет аналогичные меры. 

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Представитель СНБ не назвал конкретные отрасли, которых коснутся секторальные ограничения, но чиновники Белого дома упоминали авиацию, флот, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону, отмечает агентство. 

В январе CNN сообщал, что в Вашингтоне обсуждается возможность введения санкций против российских коммерческих банков и энергетического сектора, осложнение доступа к рынкам капитала, отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение экспорта в страну. Речь идет о запрете на ввоз в России смартфонов, а также ключевых авиационных и автомобильных запчастей, говорил один из чиновников.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США сейчас не рассматривают введение в отношении России санкций на экспорт нефти и газа или отключение страны от международной банковской системы SWIFT.

Президент США Джо Байден также допустил введение персональных санкций против Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Потенциальное введение санкций в отношении главы государства не будет болезненным для него: российским чиновникам запрещено иметь имущество за рубежом, а зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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