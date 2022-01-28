WSJ: США не рассматривают санкции против экспорта нефти и газа из России
Власти США сейчас не рассматривают введение в отношении России санкций на экспорт нефти и газа или отключение страны от международной банковской системы SWIFT, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT, базовой инфраструктуры, которая облегчает финансовые транзакции между банками по всему миру», — сообщил собеседник издания.
По словам источников, окончательное решение по санкциям еще не принято, однако потенциально их могут ввести против крупнейших банков, например ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка. Собеседник уточнил, что против Сбербанка могут не ввести санкции в первом раунде, чтобы сохранить такой вариант на будущее. Также санкции могут ввести в отношении госкомпаний России.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.