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WSJ: США не рассматривают санкции против экспорта нефти и газа из России

Ведомости

Власти США сейчас не рассматривают введение в отношении России санкций на экспорт нефти и газа или отключение страны от международной банковской системы SWIFT, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT, базовой инфраструктуры, которая облегчает финансовые транзакции между банками по всему миру», — сообщил собеседник издания.

По словам источников, окончательное решение по санкциям еще не принято, однако потенциально их могут ввести против крупнейших банков, например ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка. Собеседник уточнил, что против Сбербанка могут не ввести санкции в первом раунде, чтобы сохранить такой вариант на будущее. Также санкции могут ввести в отношении госкомпаний России.

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции». При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: FT: ЕС и Британия готовят санкции против новых газовых проектов России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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