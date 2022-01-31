Россия передала Австрии послание Лаврова на тему европейской безопасности
Российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с изложением подходов Москвы к европейской архитектуре безопасности, сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
Как пояснил Люблинский, послание на имя министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга было передано при личной встрече. «Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности», — сообщил Люблинский (цитата по ТАСС).
28 января в интервью журналистам Лавров сообщил, что Россия намерена направить западным странам запрос касательно выполнения их обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Тогда он напомнил о том, что в 1999 г. в Стамбуле и в 2010 г. в Астане все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Он отметил, что Запад «выдирает» из этого пакета только один слоган: «каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы», игнорируя условие «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. При этом президент России Владимир Путин 28 января в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что США и НАТО в своих ответах на предложения по безопасности не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.