Россия передала Австрии послание Лаврова на тему европейской безопасности

Тогда он напомнил о том, что в 1999 г. в Стамбуле и в 2010 г. в Астане все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Он отметил, что Запад «выдирает» из этого пакета только один слоган: «каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы», игнорируя условие «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».