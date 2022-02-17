Песков: Путин пока не ответил на обращение о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин пока не ответил на обращение депутатов Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, он (Путин) принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», — заявил Песков (цитата по ТАСС). Накануне Песков также заявил, что Путин принял к сведению обращение депутатов, и согласился, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями.
15 февраля в Госдуме поддержали проект обращения к Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать Путин. Второй проект, предложенный единороссами и предполагающий согласование текста обращения с МИД РФ, поддержки не получил.
Затем в ходе пресс-конференции Путин заявил, что при принятии решения будет исходить из того, что нужно сделать для решения проблем Донбасса, «но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений».
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.