Володин заявил, что признание ДНР и ЛНР прекратит гуманитарную катастрофу
Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) – единственный способ остановить гуманитарную катастрофу в регионе, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — заявил Володин. По его словам, признание ДНР и ЛНР поможет остановить гибель россиян, которые живут в Донбассе.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. 22 февраля Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.