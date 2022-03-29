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Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных

Ведомости

Российская сторона в ходе переговоров в Стамбуле заявила протест Киеву в связи с публикацией видео пыток российских военнопленных, заявил глава делегации, помощник президента России Владимир Мединский. Украинская сторона обещала принять самые жесткие меры, отметил он.

«Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят, они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают – тех, кто выпускал эти военные преступления», — заявил Мединский (цитата по «РИА Новости»). Если причастных к пыткам поймают российские военные, «то сами понимаете», отметил дипломат. Киев, по его словам, «услышал российскую сторону».

Кадры с участием военнослужащих опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова 27 марта. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет. В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые принимали участие в пытках, должны понести ответственность. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти страны относятся к этому видео очень серьезно и «проведут расследование немедленно».

Утром 29 марта в Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В начале переговоров к их участникам обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что переговоры приведут к личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, и отметил, что Турция готова принять такую встречу. Эрдоган добавил, что Турция глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, и призвал к прекращению огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных