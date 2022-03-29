Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных

Кадры с участием военнослужащих опубликовала в твиттере журналистка Мария Дубовикова 27 марта. Из публикаций можно сделать вывод, что действие происходит на территории Украины после начала там спецоперации, но конкретных данных о времени и месте нет. В тот же день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ведомству выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить причастных к этому лиц для привлечения их к ответственности. По предварительным данным СК, «противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области».