Мединский назвал конструктивным итог переговоров с Украиной
Переговоры между Россией и Украиной в Турции 29 марта прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи. Его слова передает ТАСС.
«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», — заявил Мединский. По его словам, российская сторона делает два шага навстречу Украине для деэскалации. Москва в Стамбуле получила от Киева понятно сформулированную позицию, подчеркнул Мединский.
Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, они включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, уточнил он.
С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. Сегодня в Стамбуле прошла первая часть очередного раунда российско-украинских переговоров. 30 марта ожидается вторая часть переговоров.
18 марта Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.