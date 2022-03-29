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Мединский назвал конструктивным итог переговоров с Украиной

Ведомости

Переговоры между Россией и Украиной в Турции 29 марта прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам встречи. Его слова передает ТАСС.

«Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно», — заявил Мединский. По его словам, российская сторона делает два шага навстречу Украине для деэскалации. Москва в Стамбуле получила от Киева понятно сформулированную позицию, подчеркнул Мединский.

Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, они включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, уточнил он.

С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. Сегодня в Стамбуле прошла первая часть очередного раунда российско-украинских переговоров. 30 марта ожидается вторая часть переговоров.

18 марта Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных