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Россия ответила Польше блокировкой счетов ее посольства в Москве

Ведомости

Россия в качестве ответной меры заблокировала счета посольства Польши в Москве, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

«Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве», — сказал Андреев (цитата по агентству «Интерфакс»).

28 марта посол России в Польше сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Польская сторона потребовала от них выехать за пределы страны якобы из-за деятельности, несовместимой с их статусом, сообщал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Кроме того, польские власти приняли решение заморозить счета посольства РФ в Варшаве.

Андреев оценил возможность продолжения работы дипмиссии в Польше: по его словам, «работать можно еще в течение некоторого времени за счет резервов, которые у нас еще остаются, но до бесконечности это продолжаться не может».

«Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольство России в Польше и, неизбежно, посольство Польши в Москве», — заявил Андреев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипработников, заявил, что Россия не оставит такие действия Варшавы без ответа. Шаг польской стороны он охарактеризовал как «продолжение свободного падения» в двусторонних отношениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных