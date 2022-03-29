Россия ответила Польше блокировкой счетов ее посольства в Москве
Россия в качестве ответной меры заблокировала счета посольства Польши в Москве, сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».
«Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве», — сказал Андреев (цитата по агентству «Интерфакс»).
28 марта посол России в Польше сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Польская сторона потребовала от них выехать за пределы страны якобы из-за деятельности, несовместимой с их статусом, сообщал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Кроме того, польские власти приняли решение заморозить счета посольства РФ в Варшаве.
Андреев оценил возможность продолжения работы дипмиссии в Польше: по его словам, «работать можно еще в течение некоторого времени за счет резервов, которые у нас еще остаются, но до бесконечности это продолжаться не может».
«Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольство России в Польше и, неизбежно, посольство Польши в Москве», — заявил Андреев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипработников, заявил, что Россия не оставит такие действия Варшавы без ответа. Шаг польской стороны он охарактеризовал как «продолжение свободного падения» в двусторонних отношениях.