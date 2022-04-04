Бастрыкин поручил дать оценку информации об убийстве мирных жителей в Буче

Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, а на следующий день мэр города Анатолий Федорук подтвердил этот факт в своем видеообращении, отмечает ведомство. Глава Бучи не говорил о «каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».