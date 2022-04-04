Бастрыкин поручил дать оценку информации об убийстве мирных жителей в Буче
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию о якобы убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям», — подчеркнуто в сообщении.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, а на следующий день мэр города Анатолий Федорук подтвердил этот факт в своем видеообращении, отмечает ведомство. Глава Бучи не говорил о «каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Киев настроен на срыв переговорного процесса российской и украинской делегаций. По ее словам, заявления Запада о произошедшем в Буче и «одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов», не оставляют сомнений «в том, кто заказал эту историю». Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».
Ранее СКР заочно предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде русскоязычного населения Донбасса. В ведомстве отметили, что постоянно анализируется большое количество документов и другие данные, которые позволили расширить обвинение некоторым высокопоставленным украинским военнослужащим, причастным к гибели мирного населения. Среди обвиняемых — экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник генштаба минобороны Украины Виктор Муженко и др.