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Политика

Китай призвал США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине

Ведомости

США должны отменить санкции против России, чтобы продемонстрировать свое стремление к урегулированию вооруженного конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — сказал Лицзянь (цитата по ТАСС).

Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность». Китай ранее уже критиковал США за введение санкций против России и заявлял, что будет защищать интересы национальных предприятий.

Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник, 4 апреля, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Как сообщили в МИД КНР, беседа состоялась по просьбе Украины.

Ван И посоветовал Кулебе «извлечь урок из пережитой боли, чтобы поддерживать прочную безопасность в Европе и создать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности», писало агентство Reuters со ссылкой на сообщение китайского МИДа. Он также сказал, что Пекин готов сыграть «конструктивную роль» в этом отношении.

17 марта президент США Джо Байден провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он заявил китайскому лидеру, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые тот предпримет для поддержки России в условиях западных санкций, которые были введены в ответ на российскую военную операцию на Украине.

14 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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