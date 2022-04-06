Китай призвал США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине
США должны отменить санкции против России, чтобы продемонстрировать свое стремление к урегулированию вооруженного конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — сказал Лицзянь (цитата по ТАСС).
Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность». Китай ранее уже критиковал США за введение санкций против России и заявлял, что будет защищать интересы национальных предприятий.
Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник, 4 апреля, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Как сообщили в МИД КНР, беседа состоялась по просьбе Украины.
Ван И посоветовал Кулебе «извлечь урок из пережитой боли, чтобы поддерживать прочную безопасность в Европе и создать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности», писало агентство Reuters со ссылкой на сообщение китайского МИДа. Он также сказал, что Пекин готов сыграть «конструктивную роль» в этом отношении.
17 марта президент США Джо Байден провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он заявил китайскому лидеру, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые тот предпримет для поддержки России в условиях западных санкций, которые были введены в ответ на российскую военную операцию на Украине.
14 марта советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Риме с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Яном Цзечи. Как сообщал госдеп США, на встрече Салливан заявил об озабоченности Вашингтона относительно поддержки Пекином Москвы и дал понять, что США не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций.