Китай призвал США отменить антироссийские санкции для урегулирования ситуации на Украине

Он также призвал представителей Белого дома прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы. По его словам, США «наживаются на хаосе», а санкции не смогут «вернуть мир и обеспечить безопасность». Китай ранее уже критиковал США за введение санкций против России и заявлял, что будет защищать интересы национальных предприятий.