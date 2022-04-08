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Песков объяснил заявление о «значительных потерях» России в рамках спецоперации

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, говоря о значительных потерях российской армии в ходе спецоперации на Украине, опирался на данные Минобороны о 1351 погибшем военном.

«Мы с вами располагаем только теми цифрами, которое публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», — ответил Песков на вопрос, опирался ли он на последние опубликованные данные Минобороны по потерям, когда заявил о значительных потерях армии. 

Накануне в интервью Sky News Песков заявил, что потери России в ходе спецоперации на Украине значительны. Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров.

Ранее по теме: Турчак раскритиковал слова Пескова о «значительных потерях» России на Украине

Заявление Пескова раскритиковал сенатор Андрей Турчак. Он заявил, что комментарии официальных российских лиц должны нести ясность, а не вызывать «массу вопросов». «Значительные потери, это какие? А какие не значительные? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?» — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

Ранее по теме: Песков сообщил о значительных потерях российских войск на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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