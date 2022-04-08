Песков объяснил заявление о «значительных потерях» России в рамках спецоперации

Заявление Пескова раскритиковал сенатор Андрей Турчак. Он заявил, что комментарии официальных российских лиц должны нести ясность, а не вызывать «массу вопросов». «Значительные потери, это какие? А какие не значительные? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?» — написал Турчак в своем Telegram-канале.