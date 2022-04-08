Турчак раскритиковал слова Пескова о «значительных потерях» России на Украине

Минобороны отчитывалось о потерях за все время военной спецоперации дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно статистическим данным Российской Федерации, в ходе операций по Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Потери украинских военных, по оценке Минобороны, составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненых и выбывших из строя по другим причинам.