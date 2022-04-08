Турчак раскритиковал слова Пескова о «значительных потерях» России на Украине
Комментарии официальных российских лиц должны нести ясность, а не вызывать «массу вопросов», заявил сенатор Андрей Турчак, имея в виду слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о «значительных потерях» российских войск в ходе спецоперации на Украине.
«Значительные потери, это какие? А какие не значительные? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?» — написал Турчак в своем Telegram-канале.
«В такое время, как сейчас, каждое слово публичного человека из власти — это оружие пострашнее калибра! Предлагаю «московских трибунов» в обязательном порядке на Донбасс возить, к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления», — считает сенатор.
Накануне Песков в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации на Украине. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков. Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Минобороны отчитывалось о потерях за все время военной спецоперации дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно статистическим данным Российской Федерации, в ходе операций по Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Потери украинских военных, по оценке Минобороны, составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненых и выбывших из строя по другим причинам.