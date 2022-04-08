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Турчак раскритиковал слова Пескова о «значительных потерях» России на Украине

Ведомости

Комментарии официальных российских лиц должны нести ясность, а не вызывать «массу вопросов», заявил сенатор Андрей Турчак, имея в виду слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о «значительных потерях» российских войск в ходе спецоперации на Украине.

«Значительные потери, это какие? А какие не значительные? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?» — написал Турчак в своем Telegram-канале.

«В такое время, как сейчас, каждое слово публичного человека из власти — это оружие пострашнее калибра! Предлагаю «московских трибунов» в обязательном порядке на Донбасс возить, к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления», — считает сенатор.

Накануне Песков в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации на Украине. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков. Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Минобороны отчитывалось о потерях за все время военной спецоперации дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно статистическим данным Российской Федерации, в ходе операций по Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Потери украинских военных, по оценке Минобороны, составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненых и выбывших из строя по другим причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных