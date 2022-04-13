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Байден сообщил о продлении режима ЧП в связи с «вредоносной деятельностью» России

Ведомости

Президент США Джо Байден объявил о продлении на год режима чрезвычайного положения из-за «вредоносной деятельности» правительства России, следует из публикации на сайте Белого дома.

«Необходимо продлить чрезвычайное положение в стране, объявленное в распоряжении 14024, в отношении указанной вредоносной иностранной деятельности правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

К такой деятельности глава Белого дома, в частности, отнес «усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов» в США, якобы имевшую место киберактивность против страны и ее союзников, а также «использование транснациональной коррупции».

Чрезвычайное положение в связи с «вредоносной деятельностью» России Байден ввел в США 15 апреля 2021 г. Тогда американский президент объяснил свой шаг ответной мерой на вмешательство России в президентские выборы в США 2020 г. и «хакерские атаки». Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных