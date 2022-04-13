Байден сообщил о продлении режима ЧП в связи с «вредоносной деятельностью» России
Президент США Джо Байден объявил о продлении на год режима чрезвычайного положения из-за «вредоносной деятельности» правительства России, следует из публикации на сайте Белого дома.
«Необходимо продлить чрезвычайное положение в стране, объявленное в распоряжении 14024, в отношении указанной вредоносной иностранной деятельности правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
К такой деятельности глава Белого дома, в частности, отнес «усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов» в США, якобы имевшую место киберактивность против страны и ее союзников, а также «использование транснациональной коррупции».
Чрезвычайное положение в связи с «вредоносной деятельностью» России Байден ввел в США 15 апреля 2021 г. Тогда американский президент объяснил свой шаг ответной мерой на вмешательство России в президентские выборы в США 2020 г. и «хакерские атаки». Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.