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Россия ввела персональные санкции против конгрессменов США и канадских сенаторов

Ведомости

МИД России объявил новые персональные ограничительные меры против граждан США и Канады, следует из публикаций на сайте ведомства. Под санкции попали 398 членов палаты представителей Конгресса США и 87 сенаторов канадского парламента.

В контексте ограничительных мер в отношении американских конгрессменов российский МИД заявил, что «указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе». Таким образом, с учетом уже введенных ограничений, под российскими санкциями оказались все конгрессмены США.

87 канадских сенаторов также внесены в «черный список», ограничения включают запрет на въезд в страну. «Указанные лица внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист» в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США. Продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры», — говорится в заявлении МИДа.

Свои действия в отношении граждан обеих стран российское внешнеполитическое ведомство объяснило ответными мерами на санкции против членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

24 марта США ввели очередные санкции против граждан России и предприятий, связанных с оборонным комплексом. Персональные санкции коснулись, в частности, 328 депутатов Госдумы. В США посчитали, что депутаты поддержали действия, «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» путем признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позднее, в апреле, Вашингтон ввел блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, а также жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Санкции против Путина, Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу были введены еще в феврале.

После начала российской военной операции на Украине Канада также ввела санкции против ряда российских должностных лиц, включая Путина, Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко, руководителя администрации президента Антона Вайно, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, 351 депутата Госдумы и 160 членов Совета Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных