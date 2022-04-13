Россия ввела персональные санкции против конгрессменов США и канадских сенаторов

87 канадских сенаторов также внесены в «черный список», ограничения включают запрет на въезд в страну. «Указанные лица внесены на постоянной основе в российский «стоп-лист» в порядке реакции на враждебные шаги, предпринимаемые Оттавой, которая вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США. Продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры», — говорится в заявлении МИДа.