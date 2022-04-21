Песков: слова Зеленского о предложениях России по мирному договору вызывают вопросы

«И я еще раз повторяю, как я уже сказал вчера, наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам — украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответ. Хотя мы слышали заявление президента Зелеснкого о том, что никаких текстов он не получал и не видел — что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — заявил Песков. Он добавил, что к переговорам привлекают экспертов, которые сверяют формулировки проекта будущего документа.