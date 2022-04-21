Песков: слова Зеленского о предложениях России по мирному договору вызывают вопросы
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел российского документа с предложениями по мирному договору, вызывает вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«И я еще раз повторяю, как я уже сказал вчера, наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам — украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответ. Хотя мы слышали заявление президента Зелеснкого о том, что никаких текстов он не получал и не видел — что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», — заявил Песков. Он добавил, что к переговорам привлекают экспертов, которые сверяют формулировки проекта будущего документа.
20 апреля Песков сообщил, что российская сторона передала Киеву документ с «четкими выработанными формулировками». Он добавил, что Москва ждет ответа, однако динамика работы украинской стороны «оставляет желать лучшего». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что документ был передан еще 15 апреля, однако Москва до сих пор не получила никакой реакции.
Затем Зеленский в ходе пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что не видел российский проект документа, передает ТАСС. При этом ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев получил документ от Москвы и изучает его. По словам советника главы Подоляка, предложение российской стороны — это ответ на проект Украины по гарантиям безопасности, переданный 29 марта по итогам последних очных переговоров делегаций двух стран в Стамбуле.
По итогам переговоров в Стамбуле 29 марта Минобороны России решило отвести войска с Киевского и Черниговского направлений, а Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному договору. В них предлагается установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также ее отказ от возвращения Крыма силовым путем.