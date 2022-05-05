Часть правящей партии Швеции высказалась против вступления страны в НАТО

Накануне министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила телеканалу SVT, что США «готовы предоставить различные формы гарантий безопасности» обеим странам в случае заявки на вступление в НАТО. Об этом она сообщила после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне, Заявка на вступление в НАТО может быть внесена до 17 мая. Также в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил что Лондон придет на помощь Финляндии или Швеции в случае нападения на нее, независимо от того, на каком этапе процесса вступления в НАТО они находятся. В то же время президент Хорватии Зоран Миланович во время выступления на брифинге во вторник заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. До этого он пояснял, что прием новых членов в альянс стоит отложить до разрешения проблем на Балканах, в частности, внутриполитических конфликтов в Боснии и Герцеговине.