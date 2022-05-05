Часть правящей партии Швеции высказалась против вступления страны в НАТО
Часть шведской Социал-демократической партии, составляющей большинство в парламенте страны, выступает за сохранение внеблокового статуса Швеции и невступление в НАТО. Об этом заявила министр климата и окружающей среды, руководитель «женского крыла» партии Анника Страндхелл, передает издание Svenska Dagbladet.
«Мы продолжим настаивать, чтобы конгресс партии принял решение, что Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила Страндхелл. Сейчас по вопросу вступления в альянс внутри партии идут активные дебаты. После 12 мая партия приступает к «процессу принятия решений», и не позднее 24 мая правление партии решит, поднимать вопрос о членстве Швеции в НАТО или нет.
Накануне министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила телеканалу SVT, что США «готовы предоставить различные формы гарантий безопасности» обеим странам в случае заявки на вступление в НАТО. Об этом она сообщила после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне, Заявка на вступление в НАТО может быть внесена до 17 мая. Также в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил что Лондон придет на помощь Финляндии или Швеции в случае нападения на нее, независимо от того, на каком этапе процесса вступления в НАТО они находятся. В то же время президент Хорватии Зоран Миланович во время выступления на брифинге во вторник заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. До этого он пояснял, что прием новых членов в альянс стоит отложить до разрешения проблем на Балканах, в частности, внутриполитических конфликтов в Боснии и Герцеговине.
26 апреля финский министр иностранных дел Пекка Хаависто допустил, что Финляндия и Швеция могут принять решение о вступлении в НАТО одновременно. Однако определенной даты на этот счет у Суоми пока нет — дебаты на данную тему в парламенте продолжаются, подчеркнул он.
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины, идущая с 24 февраля. 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели.