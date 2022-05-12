В США заявили о недопустимости передачи Украине ядерного оружия
США не рассматривают возможность предоставления Украине ядерных вооружений, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«США оказывают военную помощь Украине и предоставляют ей вооружения. Однако не стоит вопрос о предоставлении ядерных вооружений», - подчеркнула Донфрид (цитата по ТАСС). По ее словам, США не являются прямой стороной этого конфликта и не будут посылать войска или применять собственные вооружения.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если они будут поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению». 11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее потребовал от Киева контролировать получаемое из США оружие. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, предложил странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд евро.