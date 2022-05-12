В США заявили о недопустимости передачи Украине ядерного оружия

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее потребовал от Киева контролировать получаемое из США оружие. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, предложил странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд евро.