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В США заявили о недопустимости передачи Украине ядерного оружия

Ведомости

США не рассматривают возможность предоставления Украине ядерных вооружений, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. 

«США оказывают военную помощь Украине и предоставляют ей вооружения. Однако не стоит вопрос о предоставлении ядерных вооружений», - подчеркнула Донфрид (цитата по ТАСС). По ее словам, США не являются прямой стороной этого конфликта и не будут посылать войска или применять собственные вооружения. 

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если они будут поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению». 11 мая палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее потребовал от Киева контролировать получаемое из США оружие. «Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», – сказал Остин. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, предложил странам — членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд евро.

Ранее по теме: Медведев заявил о возможности перехода конфликта с НАТО в ядерную войну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных