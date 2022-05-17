МИД России объявил о высылке двух финских дипломатов

Министерство выразило решительный протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с высылкой россиян из Финляндии и «конфронтационным курсом» Хельсинки в отношении России, в том числе поставками оружия Киеву. «Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», — заявили в министерстве.