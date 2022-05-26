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В госдепе США призвали не отключать Россию от интернета

Ведомости

Власти США призвали заинтересованные стороны не отключать интернет в России, чтобы у людей оставался свободный доступ к информации, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Наша цель — сделать все, что в наших силах, чтобы информационная среда в России не подвергалась дальнейшим ограничениям. Именно поэтому мы призвали заинтересованные стороны по всему миру не вводить так называемые отключения интернета в России, чтобы информация продолжала поступать в Россию, чтобы интернет оставался свободным и открытым внутри страны», — заявил Прайс. По его словам, Вашингтон будет поддерживать работу журналистов в России, он напомнил о закрытии российских СМИ после начала спецоперации на Украине.

После 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, в России ужесточили контроль над интернетом. В частности, Роскомнадзор начал блокировать западные соцсети. Под ограничения попали более 40 сайов СМИ, а также соцсети Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). Среди СМИ оказались заблокированы «Медиазона» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), Bild, «Эхо Москвы» и др.

В марте в Минцифры заявили, что российские власти односторонне не планируют отключать страну от мирового интернета. О том, что Россия «не останется без интернета», говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, российская молодежь и «российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование», а также «передовые позиции во всех этих процессах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных