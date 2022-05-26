В госдепе США призвали не отключать Россию от интернета

«Наша цель — сделать все, что в наших силах, чтобы информационная среда в России не подвергалась дальнейшим ограничениям. Именно поэтому мы призвали заинтересованные стороны по всему миру не вводить так называемые отключения интернета в России, чтобы информация продолжала поступать в Россию, чтобы интернет оставался свободным и открытым внутри страны», — заявил Прайс. По его словам, Вашингтон будет поддерживать работу журналистов в России, он напомнил о закрытии российских СМИ после начала спецоперации на Украине.