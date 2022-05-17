Лавров заявил, что Россия «не останется без интернета»
Россия не останется без интернета, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», – сказал Лавров. По его мнению, российская молодежь и «российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование», а также «передовые позиции во всех этих процессах».
По словам Лаврова, Россия долгие годы выступает в Международном союзе электросвязи за «серьезный и честный» разговор о демократизации управления интернетом. «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», — считает глава российского МИДа.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы).
В марте в Минцифры заявили, что российские власти односторонне не планируют отключать страну от мирового интернета. На фоне санкций и приостановки работы ряда зарубежных компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».
Ранее «Ведомости» сообщали, что пользователи столкнулись с трудностями при попытке скачать приложение магазина мобильных приложений NashStore — российского аналога Google Play. Уже в день запуска платформы она перестала загружаться. Кроме того, 9 мая российский аналог YouTube — Rutibe — подвергся масштабной хакерской атаке, в результате которой потерял значительную часть контента.