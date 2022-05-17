Лавров заявил, что Россия «не останется без интернета»

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», – сказал Лавров. По его мнению, российская молодежь и «российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование», а также «передовые позиции во всех этих процессах».