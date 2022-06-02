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Песков заявил об отсутствии контактов между Москвой и Вашингтоном

Ведомости

Контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил Песков.

Последний раз президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден контактировали 12 февраля — тогда они по телефону обсудили ситуацию на Украине и переговоры сторон по гарантиям безопасности. 15 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики, которую Вашингтон и его союзники нагнетают в отношении России.

После начала спецоперации на Украине секретарь Совбеза России Николай Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Патрушев заявил Салливану о недопустимости попыток затянуть переговоры, что Киев пытается делать «по указаниям извне». Секретарь Совбеза призвал США повлиять на Киев, чтобы продвинуть процесс урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Также 13 мая впервые за почти три месяца поговорили по телефону министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных