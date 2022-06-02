Песков заявил об отсутствии контактов между Москвой и Вашингтоном

Последний раз президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден контактировали 12 февраля — тогда они по телефону обсудили ситуацию на Украине и переговоры сторон по гарантиям безопасности. 15 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики, которую Вашингтон и его союзники нагнетают в отношении России.