Песков заявил об отсутствии контактов между Москвой и Вашингтоном
Контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — заявил Песков.
Последний раз президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден контактировали 12 февраля — тогда они по телефону обсудили ситуацию на Украине и переговоры сторон по гарантиям безопасности. 15 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики, которую Вашингтон и его союзники нагнетают в отношении России.
После начала спецоперации на Украине секретарь Совбеза России Николай Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Патрушев заявил Салливану о недопустимости попыток затянуть переговоры, что Киев пытается делать «по указаниям извне». Секретарь Совбеза призвал США повлиять на Киев, чтобы продвинуть процесс урегулирования конфликта дипломатическим путем.
Также 13 мая впервые за почти три месяца поговорили по телефону министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.