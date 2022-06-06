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Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине

Ведомости

В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал интервью первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, в котором он заявил, что спецоперация на Украине идет «весьма удачно» для российских военных.

«Оптимизм мы безусловно разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем, считаем, что это прерогатива Министерства обороны», — отметил представитель Кремля.

В интервью изданию «Комсомольская правда» Никонов также отметил, что решение о начале спецоперации на территории Украины было верным. «Мы правильно поступили, не дав Украине возможность начать наступательную операцию с захватом там Донецка и Луганска в течение нескольких дней, это — да, безусловно, правильно», — отметил он, подчеркнув, что на Украине идут «ограниченные военные действия».

В конце апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, «несмотря на противодействие оппонентов». До этого аналогичное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее отмечал, что специальная военная операция России завершится тогда, когда угрозы для нее из-за освоения Украины НАТО будут устранены. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сказал Полищук. По его информации, спецоперация идет по намеченному плану и «все ее цели будут достигнуты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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