Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход спецоперации на Украине

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее отмечал, что специальная военная операция России завершится тогда, когда угрозы для нее из-за освоения Украины НАТО будут устранены. «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сказал Полищук. По его информации, спецоперация идет по намеченному плану и «все ее цели будут достигнуты».