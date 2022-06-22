Президент Литвы заявил о готовности к отключению электроснабжения из России

«Мы подготовлены к недружественным действиям России, наподобие отключения от БРЭЛЛ (энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) или других действий», — отметил Науседа. При этом он усомнился в том, что российская сторона «бросит военный вызов» из-за вхождения балтийской республики в НАТО. Он также заявил, что действия страны полностью поддерживаются ЕС.