Президент Литвы заявил о готовности к отключению электроснабжения из России
Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от общей системы электроснабжения в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область, заявил в интервью агентству Reuters президент страны Гитанас Науседа.
«Мы подготовлены к недружественным действиям России, наподобие отключения от БРЭЛЛ (энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) или других действий», — отметил Науседа. При этом он усомнился в том, что российская сторона «бросит военный вызов» из-за вхождения балтийской республики в НАТО. Он также заявил, что действия страны полностью поддерживаются ЕС.
«Мы с нетерпением ожидаем реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия объяснила их содержание российским властям. Это могло бы снять часть нынешней напряженности, которая не отвечает интересам ни ЕС, ни России», — заключил Науседа.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона. Накануне литовская сторона также распространила ограничения на перевозки санкционных товаров на грузовой автомобильный транзит.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил, что каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответ России на ограничение российского транзита в Калининград, поскольку западные ограничения направлены именно против граждан России. По его словам, «время дипломатических демаршей» закончилось.