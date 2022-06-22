Газета
Политика

Президент Литвы заявил о готовности к отключению электроснабжения из России

Ведомости

Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от общей системы электроснабжения в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область, заявил в интервью агентству Reuters президент страны Гитанас Науседа. 

«Мы подготовлены к недружественным действиям России, наподобие отключения от БРЭЛЛ (энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) или других действий», — отметил Науседа. При этом он усомнился в том, что российская сторона «бросит военный вызов» из-за вхождения балтийской республики в НАТО. Он также заявил, что действия страны полностью поддерживаются ЕС.

«Мы с нетерпением ожидаем реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия объяснила их содержание российским властям. Это могло бы снять часть нынешней напряженности, которая не отвечает интересам ни ЕС, ни России», — заключил Науседа. 

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона. Накануне литовская сторона также распространила ограничения на перевозки санкционных товаров на грузовой автомобильный транзит.

МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил, что каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответ России на ограничение российского транзита в Калининград, поскольку западные ограничения направлены именно против граждан России. По его словам, «время дипломатических демаршей» закончилось.

Ранее по теме: Захарова заявила о «практических» мерах в ответ на ограничение транзита в Калининград

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных