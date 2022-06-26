Мишустин утвердил увеличение резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей

В мае Мишустин подписал распоряжение о дофинансировании резервного фонда на 791,6 млрд руб. Сообщалось, что деньги будут использовать в том числе на обеспечение стабильной экономики в условиях санкций, а средства для увеличения фонда возьмут из нефтегазовых доходов страны, полученных в этом году. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право распоряжаться этими деньгами.