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Мишустин утвердил увеличение резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей

Ведомости

Резервный фонд правительства будет увеличен на 1,6 млрд руб., сообщается на сайте кабмина. Средства направят на развитие экономики в условиях санкций. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, изменения вносятся в федеральный бюджет на 2022 г. Они предусматривают «увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1 634 375 900 руб. за счет не использованных в 2021 г. остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 г.».

В текущем году правительство уже выделяло средства из резервного фонда на «обеспечение стабильности экономики и рынка труда в условиях западных санкций», напомнили в пресс-службе кабмина. В частности, деньги направили на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, а также на льготные кредиты промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой импортозамещающей продукции и технологий. 

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Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, напомнили в правительстве.

В мае Мишустин подписал распоряжение о дофинансировании резервного фонда на 791,6 млрд руб. Сообщалось, что деньги будут использовать в том числе на обеспечение стабильной экономики в условиях санкций, а средства для увеличения фонда возьмут из нефтегазовых доходов страны, полученных в этом году. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право распоряжаться этими деньгами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных