Мишустин утвердил увеличение резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей
Резервный фонд правительства будет увеличен на 1,6 млрд руб., сообщается на сайте кабмина. Средства направят на развитие экономики в условиях санкций.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, изменения вносятся в федеральный бюджет на 2022 г. Они предусматривают «увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1 634 375 900 руб. за счет не использованных в 2021 г. остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 г.».
В текущем году правительство уже выделяло средства из резервного фонда на «обеспечение стабильности экономики и рынка труда в условиях западных санкций», напомнили в пресс-службе кабмина. В частности, деньги направили на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, а также на льготные кредиты промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой импортозамещающей продукции и технологий.
Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, напомнили в правительстве.
В мае Мишустин подписал распоряжение о дофинансировании резервного фонда на 791,6 млрд руб. Сообщалось, что деньги будут использовать в том числе на обеспечение стабильной экономики в условиях санкций, а средства для увеличения фонда возьмут из нефтегазовых доходов страны, полученных в этом году. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право распоряжаться этими деньгами.