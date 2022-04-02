Правительство направит 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли

Накануне правительство утвердило положение о предоставлении отсрочки от службы в армии специалистам в области информационных технологий. В соответствии с постановлением, право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане России, которые получили высшее образование по специальностям из установленного перечня и проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. В документе отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.