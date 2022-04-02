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Экономика

Правительство направит 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли

Ведомости

На меры поддержки IT-отрасли правительство России направит в текущем году 21,5 млрд руб., средства выделены из резервного фонда, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства направят в том числе на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий. Ставка не должна превышать 3%, говорится в сообщении кабмина. Решение позволит «обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации».

Помимо этого увеличивается максимальный размер грантов на реализацию проектов.

Для айтишников также до 5% будет снижена ставка по ипотеке, взятой в 2020-2022 гг. «Выделенные на эти цели 1,5 млрд рублей помогут улучшить жилищные условия 10 000 граждан», — отметили в правительстве.

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Накануне правительство утвердило положение о предоставлении отсрочки от службы в армии специалистам в области информационных технологий. В соответствии с постановлением, право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане России, которые получили высшее образование по специальностям из установленного перечня и проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. В документе отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.

2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций, либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».

Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных