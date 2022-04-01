Правительство опубликовало постановление об отсрочке от армии для ИТ-специалистов
Правительство РФ утвердило положение о предоставлении отсрочки от службы в армии специалистам в области информационных технологий. Документ, который уже вступил в силу, опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с постановлением, право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане России, которые получили высшее образование по специальностям из установленного перечня и проработали в ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. В документе отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.
Правительство также опубликовало список из 75 специальностей и направлений подготовки, дипломы по которым могут иметь желающие получить отсрочку сотрудники. В их число входит прикладная информатика, картография и геоинформатика, криптография, машиностроение, математика, статистика, физика и др.
В постановлении также прописаны условия, которые необходимо соблюдать компаниям, в которых работают претенденты на отсрочку. Предприятия должны будут направить списки сотрудников в Минцифры через портал госуслуг не позднее чем за 50 дней до начала очередного призыва. После этого ведомство передает свой список в Минобороны не позднее чем за 30 дней до призыва. Эти данные, в свою очередь, поступают призывным комиссиям.
2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли на фоне западных санкций. В частности, они включают налоговые льготы и преференции для «аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий».
Кроме того, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.