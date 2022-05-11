Резервный фонд правительства увеличат на 792 млрд рублей
Резервный фонд правительства России дофинансируют на 791,6 млрд руб. Деньги будут использовать в том числе на обеспечение стабильной экономики в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства.
Средства для увеличения фонда возьмут из нефтегазовых доходов страны, полученных в этом году. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право распоряжаться этими деньгами.
В пресс-службе напомнили, что резервный фонд правительства создан, чтобы финансировать непредвиденные расходы и мероприятия федерального значения, на которые не предусмотрены деньги в федеральном бюджете. В 2022 г. за счет средств фонда профинансировали выплаты на детей 8-17 лет, закупку бесплатных лекарств для больных коронавирусом и оплатили переобучение безработных.
Ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет начали назначать 1 мая. Пособие могут получить семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее оценил расходы на выплаты в 505 млрд руб.