Резервный фонд правительства увеличат на 792 млрд рублей

В пресс-службе напомнили, что резервный фонд правительства создан, чтобы финансировать непредвиденные расходы и мероприятия федерального значения, на которые не предусмотрены деньги в федеральном бюджете. В 2022 г. за счет средств фонда профинансировали выплаты на детей 8-17 лет, закупку бесплатных лекарств для больных коронавирусом и оплатили переобучение безработных.