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Экономика

Резервный фонд правительства увеличат на 792 млрд рублей

Ведомости

Резервный фонд правительства России дофинансируют на 791,6 млрд руб. Деньги будут использовать в том числе на обеспечение стабильной экономики в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства.

Средства для увеличения фонда возьмут из нефтегазовых доходов страны, полученных в этом году. В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство получило право распоряжаться этими деньгами.

В пресс-службе напомнили, что резервный фонд правительства создан, чтобы финансировать непредвиденные расходы и мероприятия федерального значения, на которые не предусмотрены деньги в федеральном бюджете. В 2022 г. за счет средств фонда профинансировали выплаты на детей 8-17 лет, закупку бесплатных лекарств для больных коронавирусом и оплатили переобучение безработных.

Ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет начали назначать 1 мая. Пособие могут получить семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее оценил расходы на выплаты в 505 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных