Правительство выделит регионам более 1,3 млрд рублей на расходы на беженцев
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,359 млрд руб. субъектам, которые принимают беженцев с Украины и Донбасса. Документ опубликован на портале правовой информации.
Средства будут направлены МЧС для предоставления межбюджетных трансфертов, они будут выделены из резервного фонда правительства России. Бюджетные ассигнования должны компенсировать затраты регионов на проживание и питание граждан России, Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных покинуть свои дома. По расчетам правительства, на размещение регионы тратили до 913 руб. на человека в сутки, на питание – до 415 руб. О результатах контроля за использованием этих средств МЧС должно отчитаться перед правительством до 1 февраля 2023 г.
Компенсации затрат должны получить 47 регионов. Больше всего средств будет выделено Воронежской – 182,6 млн руб., Ростовской –122,7 млн руб. и Московской – 111,5 млн руб. областям. От 52,4 млн руб. до 76 млн руб. также получат Белгородская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Тульская и Ульяновская области.
27 мая в интервью «Российской газете» первый замдиректора – руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов рассказал, что с середины февраля в Россию приехали более 1,2 млн российских и украинских граждан.