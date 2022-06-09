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Экономика

Правительство выделит регионам более 1,3 млрд рублей на расходы на беженцев

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,359 млрд руб. субъектам, которые принимают беженцев с Украины и Донбасса. Документ опубликован на портале правовой информации.

Средства будут направлены МЧС для предоставления межбюджетных трансфертов, они будут выделены из резервного фонда правительства России. Бюджетные ассигнования должны компенсировать затраты регионов на проживание и питание граждан России, Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных покинуть свои дома. По расчетам правительства, на размещение регионы тратили до 913 руб. на человека в сутки, на питание – до 415 руб. О результатах контроля за использованием этих средств МЧС должно отчитаться перед правительством до 1 февраля 2023 г.

Компенсации затрат должны получить 47 регионов. Больше всего средств будет выделено Воронежской – 182,6 млн руб., Ростовской –122,7 млн руб. и Московской – 111,5 млн руб. областям. От 52,4 млн руб. до 76 млн руб. также получат Белгородская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Тульская и Ульяновская области.

27 мая в интервью «Российской газете» первый замдиректора – руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов рассказал, что с середины февраля в Россию приехали более 1,2 млн российских и украинских граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных