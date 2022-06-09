Правительство выделит регионам более 1,3 млрд рублей на расходы на беженцев

Средства будут направлены МЧС для предоставления межбюджетных трансфертов, они будут выделены из резервного фонда правительства России. Бюджетные ассигнования должны компенсировать затраты регионов на проживание и питание граждан России, Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных покинуть свои дома. По расчетам правительства, на размещение регионы тратили до 913 руб. на человека в сутки, на питание – до 415 руб. О результатах контроля за использованием этих средств МЧС должно отчитаться перед правительством до 1 февраля 2023 г.