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Власти США задержали танкер с российскими нефтепродуктами

Ведомости

Власти США остановили танкер греческой компании TMS Tankers, который следовал из России в Луизиану, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, танкер Daytona был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol, он отплыл с российского Таманского полуострова в Черном море в начале июня. Танкер был загружен мазутом и вакуумным газойлем и должен был прибыть в Новый Орлеан (штат Луизиана, США) в воскресенье.

Местные власти не позволили разгрузить танкер, и сейчас его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США. Представитель компании Vitol заявил газете, что компания работает «в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами, в том числе санкциями». Представители компании TMS Tankers отказались от комментариев.

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Америка из-за спецоперации России на Украине запретит импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.

3 июня Евросоюз объявил об утверждении шестого пакета антироссийских санкций, который включал поэтапный запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. В шестом пакете ЕС также рассматривал запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими странам – членам ЕС, но против этого решения выступила Греция, которой принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, сообщал Bloomberg.

24 мая министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, которую перевозил российский танкер. Греческие власти произвели конфискацию по запросу американской стороны, и под предлогом того, что груз принадлежит стране, которая находится под санкциями, нефть была отправлена в США.

Ранее по теме: Иран задержал в Персидском заливе два греческих танкера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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