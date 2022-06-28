Власти США задержали танкер с российскими нефтепродуктами

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Америка из-за спецоперации России на Украине запретит импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.