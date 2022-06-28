Власти США задержали танкер с российскими нефтепродуктами
Власти США остановили танкер греческой компании TMS Tankers, который следовал из России в Луизиану, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, танкер Daytona был зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol, он отплыл с российского Таманского полуострова в Черном море в начале июня. Танкер был загружен мазутом и вакуумным газойлем и должен был прибыть в Новый Орлеан (штат Луизиана, США) в воскресенье.
Местные власти не позволили разгрузить танкер, и сейчас его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США. Представитель компании Vitol заявил газете, что компания работает «в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами, в том числе санкциями». Представители компании TMS Tankers отказались от комментариев.
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Америка из-за спецоперации России на Украине запретит импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.
3 июня Евросоюз объявил об утверждении шестого пакета антироссийских санкций, который включал поэтапный запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. В шестом пакете ЕС также рассматривал запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими странам – членам ЕС, но против этого решения выступила Греция, которой принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, сообщал Bloomberg.
24 мая министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, которую перевозил российский танкер. Греческие власти произвели конфискацию по запросу американской стороны, и под предлогом того, что груз принадлежит стране, которая находится под санкциями, нефть была отправлена в США.