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Эрдоган призвал Финляндию и Швецию выполнить условия Турции перед вступлением в НАТО

Ведомости

Парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом пишут РИА «Новости».

«Это долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений и обязательств. В случае невыполнения мы не отправим в парламент [предложение о ратификации]», – подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые по мнению турецкого правительства причастны к террористической деятельности, сообщает ТАСС.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. 28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО. Турция в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.

29 июня по итогам саммита в Мадриде НАТО объявило о решении пригласить войти в состав альянса Финляндию и Швецию. Протокол о вступлении будет подписан 5 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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