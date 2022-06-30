Эрдоган призвал Финляндию и Швецию выполнить условия Турции перед вступлением в НАТО
Парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом пишут РИА «Новости».
«Это долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений и обязательств. В случае невыполнения мы не отправим в парламент [предложение о ратификации]», – подчеркнул Эрдоган.
По его словам, Швеция взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек, которые по мнению турецкого правительства причастны к террористической деятельности, сообщает ТАСС.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. 28 июня министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции подписали Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку турецкой стороной вступления скандинавских стран в НАТО. Турция в переговорах получила все, что хотела: в частности, Финляндия и Швеция согласились на полное сотрудничество в борьбе с РПК и ее ответвлениями и на снятие эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности.