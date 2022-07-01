Газета
Политика

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья

Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству, пишет RT, получивший в распоряжение копию письма депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Согласно законодательству РФ, размер пошлины при регистрации права собственности на жилье составляет 2000 руб. Депутат назвал эту сумму «существенной для пенсионеров» и предложил оценить целесообразность ее уплаты.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — написал Федоров в обращении к Котякову.

В январе текущего года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил проект постановления, в котором предлагается рекомендовать правительству ввести запрет на взимание банковской комиссии с пенсионеров при оплате услуг ЖКХ.

Позднее, в марте, правительство предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий – такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму.

Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. Социальные пенсии по закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных