В Госдуме предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья

Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. Социальные пенсии по закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период.