В Госдуме предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству, пишет RT, получивший в распоряжение копию письма депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Согласно законодательству РФ, размер пошлины при регистрации права собственности на жилье составляет 2000 руб. Депутат назвал эту сумму «существенной для пенсионеров» и предложил оценить целесообразность ее уплаты.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — написал Федоров в обращении к Котякову.
В январе текущего года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил проект постановления, в котором предлагается рекомендовать правительству ввести запрет на взимание банковской комиссии с пенсионеров при оплате услуг ЖКХ.
Позднее, в марте, правительство предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий – такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму.
Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. Социальные пенсии по закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период.