Медведев заявил о завершении «бурного романа» граждан Европы и Украины
Жители Европы «устали» от украинцев, такая тенденция, в частности, наблюдается в Польше, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению политика, схожие процессы идут и в других странах Европы, «затеявших любовные игрища с Киевом».
«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — заявил зампред Совбеза.
Власти Польши решили c 1 июля прекратить выплату ежедневных пособий украинским беженцам в размере 40 злотых (600 руб. по курсу ЦБ на 2 июня) на питание и ночлег. Об этом месяц назад сообщила газета Rzeczpоspolita. Кроме того, Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва тогда объяснила, что украинские нефтяные компании «чувствуют себя хорошо».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Украина из-за экономических последствий спецоперации России может столкнуться с давлением и согласится на мирное соглашение, которое не отвечает ее интересам. По его словам, многие страны утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости». 17 июня Джонсон встретился в Киеве с президентом страны Владимиром Зеленским. Он заявил об обеспокоенности Лондона «тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины».
В конце июня лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились оказывать Украине бессрочную поддержку для ее защиты от России, писал Bloomberg со ссылкой на проект заявления.