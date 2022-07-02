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Политика

Медведев заявил о завершении «бурного романа» граждан Европы и Украины

Ведомости

Жители Европы «устали» от украинцев, такая тенденция, в частности, наблюдается в Польше, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению политика, схожие процессы идут и в других странах Европы, «затеявших любовные игрища с Киевом». 

«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — заявил зампред Совбеза.

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Власти Польши решили c 1 июля прекратить выплату ежедневных пособий украинским беженцам в размере 40 злотых (600 руб. по курсу ЦБ на 2 июня) на питание и ночлег. Об этом месяц назад сообщила газета Rzeczpоspolita. Кроме того, Польша перестала поставлять Украине бесплатное топливо. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва тогда объяснила, что украинские нефтяные компании «чувствуют себя хорошо». 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Украина из-за экономических последствий спецоперации России может столкнуться с давлением и согласится на мирное соглашение, которое не отвечает ее интересам. По его словам, многие страны утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости». 17 июня Джонсон встретился в Киеве с президентом страны Владимиром Зеленским. Он заявил об обеспокоенности Лондона «тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины». 

В конце июня лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились оказывать Украине бессрочную поддержку для ее защиты от России, писал Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных