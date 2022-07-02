Медведев заявил о завершении «бурного романа» граждан Европы и Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Украина из-за экономических последствий спецоперации России может столкнуться с давлением и согласится на мирное соглашение, которое не отвечает ее интересам. По его словам, многие страны утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости». 17 июня Джонсон встретился в Киеве с президентом страны Владимиром Зеленским. Он заявил об обеспокоенности Лондона «тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины».