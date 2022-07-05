Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации на Украине

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что весенний призыв на военную службу не имеет отношения к военной операции на Украине. Он подчеркнул, что срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются. По словам представителя Кремля, вопрос участия военнослужащих срочной службы в зоне боевых действий находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению президента.