Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации на Украине
Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в оборонном ведомстве.
«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу (цитата по «РИА Новости).
9 марта в Минобороны признали присутствие срочников в частях Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заверил, что практически всех таких солдат вывезли в Россию, при этом несколько срочников попали в плен.
До этого президент Владимир Путин и Минобороны отрицали, что в зоне военных действий находятся срочники. По словам президента, боевые задачи на Украине выполняют «только профессиональные военные». Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, каким образом в спецоперации были задействованы непрофессиональные военные. Он также потребовал исключить подобные случаи впредь.
В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что весенний призыв на военную службу не имеет отношения к военной операции на Украине. Он подчеркнул, что срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются. По словам представителя Кремля, вопрос участия военнослужащих срочной службы в зоне боевых действий находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению президента.