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Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации на Украине

Ведомости

Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу (цитата по «РИА Новости).

9 марта в Минобороны признали присутствие срочников в частях Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заверил, что практически всех таких солдат вывезли в Россию, при этом несколько срочников попали в плен.

До этого президент Владимир Путин и Минобороны отрицали, что в зоне военных действий находятся срочники. По словам президента, боевые задачи на Украине выполняют «только профессиональные военные». Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, каким образом в спецоперации были задействованы непрофессиональные военные. Он также потребовал исключить подобные случаи впредь.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что весенний призыв на военную службу не имеет отношения к военной операции на Украине. Он подчеркнул, что срочники туда не направляются, не призываются и к операции никак не привлекаются. По словам представителя Кремля, вопрос участия военнослужащих срочной службы в зоне боевых действий находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных