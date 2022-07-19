Газета
Политика

Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Великобритании

Ведомости

В следующий тур выборов премьера Великобритании прошли три участника: экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИДа Лиз Трасс, рассказал глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования, передает Sky News.

Из выборов выпала бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Лидером по числу набранных голосов в каждом раунде предвыборной гонки по-прежнему остается Сунак, который набрал 118 голосов, следом идет Мордонт с 92 голосами и Трасс с 86 голосами.   

Изначально на роль лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны претендовали 11 парламентариев. Следующие туры будут проходить до момента, пока не останется 2 претендента. После чего будет финальный тур — в нем выборы кандидата будут совершать все члены партии, численность которой сейчас составляет порядка 200 000 человек. Голосование пройдет по почте.

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон был вынужден покинуть свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке. Имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г.

Ранее по теме: Во второй тур выборов нового премьера Великобритании прошли шесть кандидатов

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных