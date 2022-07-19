Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Великобритании

Изначально на роль лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны претендовали 11 парламентариев. Следующие туры будут проходить до момента, пока не останется 2 претендента. После чего будет финальный тур — в нем выборы кандидата будут совершать все члены партии, численность которой сейчас составляет порядка 200 000 человек. Голосование пройдет по почте.