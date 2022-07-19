Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов премьера Великобритании
В следующий тур выборов премьера Великобритании прошли три участника: экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИДа Лиз Трасс, рассказал глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования, передает Sky News.
Из выборов выпала бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Лидером по числу набранных голосов в каждом раунде предвыборной гонки по-прежнему остается Сунак, который набрал 118 голосов, следом идет Мордонт с 92 голосами и Трасс с 86 голосами.
Изначально на роль лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны претендовали 11 парламентариев. Следующие туры будут проходить до момента, пока не останется 2 претендента. После чего будет финальный тур — в нем выборы кандидата будут совершать все члены партии, численность которой сейчас составляет порядка 200 000 человек. Голосование пройдет по почте.
7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон был вынужден покинуть свой пост и должность лидера Консервативной партии. Причиной послужили скандалы и «протестные» увольнения 11 министров и нескольких десятков высокопоставленных британских чиновников. Джонсон лично подал прошение об отставке. Имя нового премьера Великобритании будет известно лишь к 5 сентября 2022 г.
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