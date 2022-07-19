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Путин и Эрдоган начали двустороннюю встречу в Тегеране

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали двустороннюю встречу в Тегеране, сообщили РИА «Новости».

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы двусторонней повестки и ситуацию с вывозом зерна с Украины. После завершения обсуждения запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу.

Ранее днем в рамках своего однодневного визита в Тегеран Путин провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером страны Али Хаменеи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что лидеры стран в первую очередь обсудят торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональную кооперацию.

18 июля помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что первоочередным вопросом для обсуждения глав государств станет ситуация в Сирии и урегулирование конфликта в стране. Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья», отмечал Ушаков. Также он сообщал, что по итогам саммита президентами будет сделано совместное заявление. По словам Ушакова, Путин и Эрдоган на встрече обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов. Москва готова работать в данном направлении, говорил помощник президента России.

Песков рассказал в интервью гостелерадио Ирана, что в будущем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. «Иран – это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — заявил Песков.  

Ранее по теме: Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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