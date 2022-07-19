Путин и Эрдоган начали двустороннюю встречу в Тегеране

18 июля помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что первоочередным вопросом для обсуждения глав государств станет ситуация в Сирии и урегулирование конфликта в стране. Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья», отмечал Ушаков. Также он сообщал, что по итогам саммита президентами будет сделано совместное заявление. По словам Ушакова, Путин и Эрдоган на встрече обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов. Москва готова работать в данном направлении, говорил помощник президента России.