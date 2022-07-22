Венгрия и Португалия высказались против снижения потребления газа на 15%
Венгрия и Португалия выступили против озвученного Еврокомиссией (ЕК) плана снижения на 15% потребления газа с августа 2022 г. по март 2023 г., сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, обеспокоенность по поводу этого плана высказали несколько дипломатов стран - членов Евросоюза: они сомневаются в законности возможного введения чрезвычайной ситуации и установление ЕК обязательных целевых показателей по сокращению потребления газа.
При этом Венгрия заявила, что ведет с Россией переговоры о дополнительных поставках газа. 21 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после переговоров со главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве отметил, что Будапешт хотел бы достигнуть этих договоренностей как можно скорее. Португалия выступила «категорически против» плана Еврокомиссии. Ранее это предложение также не поддержала Испания.
В ЕК отметили, что дебаты в вопросе нормальны, но необходимость сокращения потребления газа очевидна. «Она исходит из того, что существует серьезный риск прекращения поставок газа из России, и мы должны быть готовы к такому развитию событий. Это не первый раз, когда у нас идут ожесточенные дебаты… по важным вопросам», – сказал источник агентства.
20 июля Еврокомиссия сообщила о новом плане сокращения спроса на газ в ЕС из-за риска прекращения поставок из России. В заявлении отмечается, что Россия «делает экспорт газа оружием», из-за чего сокращение поставок коснулось уже почти половины государств ЕС. В новом «Регламенте о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ» будет поставлена цель для всех государств ЕС снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Регламент также даст ЕК возможность вводить режим обязательного снижения спроса на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что страны ЕС могут самостоятельно принять решение, выполнять ли задачу по снижению спроса на газ, но она будет обязательной, если ситуация с энергоснабжением станет угрожающей.
Официальный представитель ЕК Тим Макфи ранее заявил, что страны смогут отклониться от этого плана.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.