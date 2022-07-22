Венгрия и Португалия высказались против снижения потребления газа на 15%

20 июля Еврокомиссия сообщила о новом плане сокращения спроса на газ в ЕС из-за риска прекращения поставок из России. В заявлении отмечается, что Россия «делает экспорт газа оружием», из-за чего сокращение поставок коснулось уже почти половины государств ЕС. В новом «Регламенте о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ» будет поставлена цель для всех государств ЕС снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Регламент также даст ЕК возможность вводить режим обязательного снижения спроса на газ в случае значительного риска дефицита или «исключительно высокого» спроса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что страны ЕС могут самостоятельно принять решение, выполнять ли задачу по снижению спроса на газ, но она будет обязательной, если ситуация с энергоснабжением станет угрожающей.