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Экономика

Венгрия запросила дополнительные объемы газа у России

Ведомости

Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает «РИА Новости». 

«Просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — подчеркнул Лавров. Он также добавил, что переговоры были содержательными.

Визит Сийярто в Москву и его переговоры с Лавровым до последнего не анонсировались. Также он проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Ранее Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно. 

Накануне, 20 июля, ЕС попросил страны снизить спрос на газ на 15% до марта следующего года, предупредив о возможных трудностях с топливом зимой. С этим предложением не согласились Испания, Португалия и Греция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных