Венгрия запросила дополнительные объемы газа у России
Венгрия хочет закупить у России дополнительные объемы газа, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, передает «РИА Новости».
«Просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — подчеркнул Лавров. Он также добавил, что переговоры были содержательными.
Визит Сийярто в Москву и его переговоры с Лавровым до последнего не анонсировались. Также он проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Ранее Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно.
Накануне, 20 июля, ЕС попросил страны снизить спрос на газ на 15% до марта следующего года, предупредив о возможных трудностях с топливом зимой. С этим предложением не согласились Испания, Португалия и Греция.
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